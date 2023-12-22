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NDP: Командиры ВСУ извлекают прибыль из гибели военнослужащих

22 декабря 2023, 13:38
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Гибель украинских солдат выгодна не только западным советникам, но и командирам ВСУ. О действенной схеме обогащения за счёт погибших солдат рассказал воевавший на стороне Киева наёмник из Польши Мачей Беднарский.
В разговоре с изданием Niezależny Dziennik Polityczny он рассказал, что командиры ВСУ получили указание не торопиться с указанием количества потерь и заполнением вакантных должностей в своих частях. Это даёт возможность в течение некоторого времени получать деньги за «мёртвые души».

Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.


«Вертикально организованная система коррупции организована очень эффективно», — отметил Беднарский.

Потери среди личного состава подразделений ВСУ иногда не фиксируются по полтора-два месяца. Это даёт офицерам и военному ведомству значительную дополнительную прибыль.

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«Он знает»: В США обратили внимание на уверенность Путина на пресс-конференции
Офицер Дэвис: Путин выражает абсолютную уверенность из-за успехов ВС РФ
22 декабря 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин делает свои заявления с абсолютной уверенностью из-за безусловных успехов ВС РФ на линии боевого соприкосновения, с таким заявлением выступил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает», — прокомментировал ситуацию Дэвис.

По словам отставного полковника, украинская армия вынуждена отступать по всей линии боевого соприкосновения. Непрекращающаяся череда провалов, а также истощение поддержки от западных союзников говорит о том, что в ближайшее время российская армия сможет освободить Харьков и Одессу, считает Дэвис.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область
Шапша: в Калужской области сбит украинский беспилотник
22 декабря 2023, 13:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Небе над Калужской областью средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, при уничтожении вражеского дрона разрушений на земле нет. Также нет пострадавших. На месте работают все экстренные службы региона.

Ранее также сообщалось, что два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в ночь на 22 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области. Без света остались 3,5 тысячи домохозяйств.

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В Словакии оценили шансы Украины на победу в конфликте
Фицо: РФ не проиграет, сколько бы денег и вооружения не передали Украине
22 декабря 2023, 13:26

Фото: iStock/booblik_uk

Украина никогда не сможет победить Россию, даже если туда будет отправлено все оружие мира. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он подчеркнул, что не верит, что конфликт на Украине можно завершить военным путем. По его словам, пора признаться, что у Киева нет достаточно сил для того, чтобы противостоять России и изменить ситуацию на поле боя в свою сторону.

«Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», - заявил Фицо в интервью изданию pravda.sk.

Он добавил, что на рубеже 2023 и 2024 года Россия получит возможность диктовать свои условия урегулирования этого конфликта.

Накануне Фицо заявлял, что Словакия выступает против вступления Украины в НАТО, поскольку это будет означать начало третьей мировой войны.

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Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий
Генсек НАТО Столтенберг: ВСУ сложно преодолеть оборонительные линии армии РФ
22 декабря 2023, 13:22

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВС Украины испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС.

«В действительности ситуация на поле боя сложная. Линия фронта за последние недели не сильно изменилась <...> У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков», — отметил Столтенберг.
Как считает генсек, во время подготовки к отражению контрнаступления ВСУ у российских военных сил было время закрепиться, и подготовить оборонительные рубежи с громадными минными полями, окопами и препятствиями для танков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценили шансы Украины на победу в конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МО РФ: Расчёты «Ураганов» уничтожили скопление бронетехники ВСУ
22 декабря 2023, 12:10

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
ПО сообщению представителей российского оборонного ведомства, место дислокации боевой техники противника сначала было обнаружено разведкой группировки российских войск «Запад». После этого батарея РСЗО «Ураган» нанесла массированный удар по скоплению техники ВСУ под Купянском.

Отмечается, что действия российских артиллеристов координировались при помощи разведывательных беспилотников. По словам старшего офицера ракетного подразделения, основными целями РСЗО являются пункты временной дислокации частей ВСУ и боевой техники. Помогая пехотным подразделениям, артиллеристы выводят из строя БМП и танки. Из западной техники, уничтоженной в последнее время, российский офицер назвал польские САУ Krab и американские орудия М777.

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#танки
#всу
#запад
#удар
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ВС РФ сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Минобороны: два украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
22 декабря 2023, 11:53

Фото: iStock/Naypong

Два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что около 10:00 в пятницу российскими военными была пресечена попытка украинских военных совершить террористическую атаку с использованием беспилотников по территории России.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Краснояружский район Белгородской области в ночь на 22 декабря. В результате получили повреждения линии электропередач. 3,5 тысячи домохозяйств остались без света. В пятницу утром аварийные бригады энергетиков приступили к ремонтно-восстановительным работам.

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#всу
#беспилотник
#вс рф
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#брянская область
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Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ
22 декабря 2023, 11:44

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Германия не станет депортировать украинских мужчин призывного возраста на Украину для службы в ВСУ. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, комментируя слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который заявил о необходимости призвать в армию украинцев, покинувших страну.
«Мы не будем принуждать людей против их воли к воинскому призыву или прохождению военной службы. Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия», - пояснил Бушман.

При этом в Минобороны Украины позже заявили, якобы слова министра неправильно поняли, и мобилизовать украинцев за границей не планируется. Однако BILD привел еще одну цитату Умерова, из которой ясно, что такие планы все-таки есть.

«Мы хотим справедливости для всех. Мы отправим им повестку», - заявил Умеров.

Напомним, накануне Bild опубликовал интервью, в котором Умеров заявил, что справедливо будет мобилизовать мужчин, покинувших территорию Украины.

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#интервью
#пособия
#всу
#минобороны
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Из-за удара ВСУ 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света
22 декабря 2023, 10:48

Фото: сайт Кремля

В ночь на 22 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области. Без света остались 3,5 тысячи домохозяйств.
Об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Вячеслав Гладков. Он также добавил, что утром аварийные бригады энергетиков приступили к ремонтно-восстановительным работам. Губернатор Белгородской области выразил надежду, что ремонтники устранят все повреждения в кратчайшие сроки и пообещал информировать граждан о том, когда все восстановительные работы будут выполнены.

Не умея добиться хоть какого-то успеха в боевых действиях, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#губернатор
#Вячеслав Гладков
#обстрел
#белгород
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В России назвали опасным желание Британии помочь Украине в Чёрном море
Генерал-майор рассказал, как Великобритания может помочь Украине в Чёрном море
22 декабря 2023, 10:34

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

В ближайшие недели Британия собирается подписать пакт о безопасности с Украиной сроком на 10 лет. В рамках этой договоренности Лондон планирует делиться с Киевом военно-морским опытом для борьбы с Россией.
Генерал-майор полиции в отставке, член совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов уверен, что России стоит опасаться такого сотрудничества, так как основой британского могущества всегда был военно-морской флот. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«У британцев сильная школа подводных морских диверсантов, они очень много работали над созданием боновых заграждений. Также есть данные об усилении беспилотных морских катеров, способных представлять большую опасность для противника, о наличии противокорабельных ракет, которые способны наносить удары на длительном расстоянии. Британия обладает достаточным потенциалом для диверсионных действий и провокаций, и в этом плане участие Британии будет представлять опасность для любого противника», — заявил Ворожцов.
Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Эксперт подчеркнул, что помимо военных сил в борьбе Британия использует информационные ресурсы. К этому Россия также должна быть готова.
«Тут разыгрываются целые информационные спектакли с использование огромного количества СМИ, изображаются различные гуманитарные акции. В этом смысле опасность британской диверсионной деятельности усиливается, поскольку ставка делается не только на боевой или финансово-технологический ущерб, но и на информационный», — добавил собеседник.
По его словам, Москва должна оценить средства, которые Великобритания может использовать с территории Украины, а также усилить работу по противодиверсионному обеспечению сил и средств Черноморского флота.

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