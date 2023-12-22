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Гибель украинских солдат выгодна не только западным советникам, но и командирам ВСУ. О действенной схеме обогащения за счёт погибших солдат рассказал воевавший на стороне Киева наёмник из Польши Мачей Беднарский.
В разговоре с изданием Niezależny Dziennik Polityczny он рассказал, что командиры ВСУ получили указание не торопиться с указанием количества потерь и заполнением вакантных должностей в своих частях. Это даёт возможность в течение некоторого времени получать деньги за «мёртвые души».
Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.
Потери среди личного состава подразделений ВСУ иногда не фиксируются по полтора-два месяца. Это даёт офицерам и военному ведомству значительную дополнительную прибыль.
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Перед боевым выходом все документы и банковские карты передаются командирам батальонов. Деньги убитых солдат распределяются по уже давно утверждённой схеме, говорит наёмник. 35% остаётся у комбата, 15% уходят командиру бригады, ещё 5-10% направляются в бригадный чрезвычайный фонд, остальные уходят в министерство обороны.
«Вертикально организованная система коррупции организована очень эффективно», — отметил Беднарский.
Потери среди личного состава подразделений ВСУ иногда не фиксируются по полтора-два месяца. Это даёт офицерам и военному ведомству значительную дополнительную прибыль.
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Александр Бойцов