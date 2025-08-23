Париж вызвал посла Италии из-за призыва отправить Макрона на Украину с винтовкой
Посла Италии во Франции Эмануэлу Алессандро вызвали в МИД республики после заявлений главы итальянского Минтранса и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Franceinfo.
Сальвини в ходе визита в Милан подчеркнул, что Италия не примет участие в подобных инициативах. Политик категорически исключил отправку итальянских солдат на Украину. Он заявил, что если Макрон настаивает на таком решении, то ему следует самому отправиться на фронт, надев каску и взяв винтовку.
Во французском МИД отреагировали на эти заявления, назвав их неприемлемыми и отметив, что они не соответствуют духу доверительных отношений между Парижем и Римом.
