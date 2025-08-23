Париж вызвал посла Италии из-за призыва отправить Макрона на Украину с винтовкой

23 августа 2025, 09:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посла Италии во Франции Эмануэлу Алессандро вызвали в МИД республики после заявлений главы итальянского Минтранса и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Franceinfo.