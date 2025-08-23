Российский боец рассказал об отказе пленных солдат ВСУ от обмена

23 августа 2025, 09:31

ТАСС: Большинство пленных солдат ВСУ отказываются от обмена

Фото: iStock/Prostock-Studio

Большинство попавших в плен солдат ВСУ отказываются от обмена из-за опасений вновь оказаться на поле боя. Об этом рассказал российский боец с позывным Рапира в разговоре с ТАСС.