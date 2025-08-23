Российский боец рассказал об отказе пленных солдат ВСУ от обмена
Большинство попавших в плен солдат ВСУ отказываются от обмена из-за опасений вновь оказаться на поле боя. Об этом рассказал российский боец с позывным Рапира в разговоре с ТАСС.
По словам Рапиры, украинские военные получают информацию о том, что в российском плену их будут пытать, что вызывает у них первоначальный страх. Однако со временем они осознают, что на самом деле ситуация иная.
Он добавил, что среди сдавшихся в плен бойцов ВСУ большинство являются мобилизованными.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: