Келлог: Киев потерял в конфликте с РФ больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме

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Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киев уже потерял в конфликте с РФ больше солдат, чем Штаты во время войны в Корее и Вьетнаме. Об этом он сказал Fox News.
«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог телеканалу.
Также советник президента уточнил, что утром доложил Трампу о ситуации на Украине и верит в завершение конфликта. При этом его урегулирование должно пройти вне поля боя.
В результате конфликта во Вьетнаме с 1955 по 1975 годы США потеряли 58 тысяч солдат. Уже в корейской войне с 1950 по 1953 годы Штаты лишились свыше 36 тысяч военнослужащих.
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Иван Мусатов