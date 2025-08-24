Келлог находится на Украине в День ее независимости
Спецпредставитель США Кит Келлог прилетел на Украину в честь Дня независимости
Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев по случаю празднования Дня независимости Украины, сообщают украинские СМИ. Его заметили на торжественных мероприятиях, а о визите лично сообщил Владимир Зеленский.
В своём обращении по случаю Дня независимости глава киевского режима подчеркнул, что Украина «никогда больше не будет принуждена к позору, который русские называют компромиссом». Он отметил, что США и Европа согласны: «Украина ещё не победила, но уже точно не проигрывает».
«Сегодня на Украине специальный представитель президента Трампа, генерал Кит Келлог. Я благодарю вас и президента за внимание к Украине и за поддержку», — сказал Зеленский.
По итогам конфликта, по словам Зеленского, необходимо обеспечить прочный и длительный мир с гарантиями безопасности для Киева. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал независимость Украины краеугольным камнем безопасности Европы и залогом будущей свободы во всём мире, поблагодарив союзников за поддержку и отметив, что единство имеет решающее значение для торжества истины и справедливости.