Келлог находится на Украине в День ее независимости

24 августа 2025, 18:44

Спецпредставитель США Кит Келлог прилетел на Украину в честь Дня независимости

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Специальный представитель президента США Кит Келлог прибыл в Киев по случаю празднования Дня независимости Украины, сообщают украинские СМИ. Его заметили на торжественных мероприятиях, а о визите лично сообщил Владимир Зеленский.





В своём обращении по случаю Дня независимости глава киевского режима подчеркнул, что Украина «никогда больше не будет принуждена к позору, который русские называют компромиссом». Он отметил, что США и Европа согласны: «Украина ещё не победила, но уже точно не проигрывает».





«Сегодня на Украине специальный представитель президента Трампа, генерал Кит Келлог. Я благодарю вас и президента за внимание к Украине и за поддержку», — сказал Зеленский.