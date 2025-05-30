Келлог назвал закономерной обеспокоенность РФ расширением НАТО на восток

30 мая 2025, 03:20

Фото: iStock/sb2010

Обеспокоенность России расширением НАТО на восток является закономерной, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала ABC.





По его словам, вступление Украины в альянс не является текущей задачей для Вашингтона, и аналогичную позицию разделяют другие страны-члены НАТО.



Келлог напомнил, что для принятия Киева в альянс требуется единогласное решение всех 32 государств, а некоторые из них выражают сомнения.





«Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО (желающие быстрее принять Украину), а нужно 32 из 32. (....) Мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены (относительно вступления Киева в альянс)», — поделился Келлог.