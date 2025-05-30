Небензя: РФ будет продолжать СВО, пока Киев будет атаковать гражданские объекты

30 мая 2025, 00:01

Фото: iStock/Nastco

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) до полного прекращения провокаций со стороны Киева, включая удары по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванном по инициативе западных стран.





Небензя подчеркнул, что дальнейшая эскалация, инициированная украинской стороной, оставляет Москве единственный путь — достижение поставленных целей СВО силой.





«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — указал постоянный представитель РФ при ООН.