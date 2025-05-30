Mash: ВСУ атакуют Курскую область дронами, обломки БПЛА выбили окна в больнице
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область. Обломки беспилотника ВСУ повредили больницу №1. Возможны пострадавшие среди людей, сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно, выбиты два окна медицинского учреждения. Информация о пострадавших не подтверждена официально, но о возможных травмах людей докладывают очевидцы. Местные жители также сообщили о работе систем ПВО.
Первые взрывы прогремели примерно в 23:20, добавляет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что за вечер силами противовоздушной обороны было сбито не менее четырех вражеских дронов. На месте падения одного из беспилотников зафиксировано возгорание.
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