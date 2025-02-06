Келлог оценил шансы Украины на получение ядерного оружия

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Шансы Украины на получение ядерного оружия минимальны. Такое заявление сделал спецпосланник американского президента по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
"Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми...Давайте будем честными, это не произойдет», - заявил Келлог.
Ранее Зеленский в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом попросил у союзников ядерные ракеты. По его словам, Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, так как процесс может затянуться на десятилетия. Вместо этого он предложил передать стране ядерное оружие или же профинансировать «многомиллионную армию».
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