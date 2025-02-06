Меркель призвала не допустить победы России в конфликте с Украиной

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила решение Олафа Шольца не передавать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus и призвала не допустить победу России в конфликте. Об этом сообщает телеканал N-tv.