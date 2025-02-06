Меркель призвала не допустить победы России в конфликте с Украиной

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила решение Олафа Шольца не передавать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus и призвала не допустить победу России в конфликте. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Она пояснила, что Шольц имеет веские причины на то, чтобы не передавать Киеву дальнобойные ракеты. Меркель уточнила, что ранее бывший президент США Джо Байден дал понять, какое оружие можно поставлять Украине, а какое — нет.
Однако призвала при этом действовать осторожно.
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«Стоит подумать о том, как поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенным демократическим государством, чтобы Россия не победила в конфликте», — заявила Меркель.
Однако призвала при этом действовать осторожно.
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Элина Позднякова