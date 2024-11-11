Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области

Фото: iStock/Olena_Z
В Курской области находится порядка 12 тысяч боевиков ВСУ. Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, его слова передает «Ридус».
Он отметил, что на сегодняшний день Курская область является приоритетным направлением для Владимира Зеленского.
По его словам, украинские подразделения смогли хорошо окопаться на территории курского приграничья. Поэтому украинскому командованию достаточно 10 — 12 тысяч боевиков, чтобы какое-то время удерживать оборону на захваченной земле.
Читайте также:
Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт
«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском
На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области
«Его действия уже обошлись Украине в десятки тысяч жизней солдат ВСУ. Надо понимать, что в Курскую область были стянуты военные с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Плюс ещё использовались резервы и украинцы, насильно загнанные на фронт в ходе тотальной мобилизации. Это десятки тысяч военнослужащих», — пояснил Рогов.
По его словам, украинские подразделения смогли хорошо окопаться на территории курского приграничья. Поэтому украинскому командованию достаточно 10 — 12 тысяч боевиков, чтобы какое-то время удерживать оборону на захваченной земле.
Читайте также:
Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт
«Мы никто»: украинский пленный рассказал о нежелании ВСУ воевать под Курском
На Украине нашли 13 россиян, насильно перемещенных из Курской области
Элина Позднякова