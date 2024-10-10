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Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что Запад не реагирует на пытки пленных на Украине из-за политики. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что Российская Федерация сейчас не наблюдает значимой реакции с Запада на данные, что военнопленные ВС РФ на Украине массово подвергаются пыткам.
По его словам, в опубликованном ранее докладе УВКПЧ упоминается о пытках российских военных. Однако такие «проблески сознания и совести» теряются на фоне необоснованных обвинений в адрес России. Он подчеркнул, что доклад является несбалансированным. По его словам, нельзя говорить об объективном отношении международных организаций или западных стран к РФ.
Кроме того, Лукьянцев добавил, что игнорировать правду становится все сложнее.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, в опубликованном ранее докладе УВКПЧ упоминается о пытках российских военных. Однако такие «проблески сознания и совести» теряются на фоне необоснованных обвинений в адрес России. Он подчеркнул, что доклад является несбалансированным. По его словам, нельзя говорить об объективном отношении международных организаций или западных стран к РФ.
«Думаю, что проблема носит именно политический характер, и весь вопрос в том, какой политический сигнал кто получит в какой момент», — пояснил он.
Кроме того, Лукьянцев добавил, что игнорировать правду становится все сложнее.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова