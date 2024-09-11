Киев готовится к массированным атакам российских городов: Британия снимет все ограничения

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Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории, сообщила газета The Guardian. Ожидается, что официальное объявление об этом решении не последует в ближайшие дни.
По данным источников из британского правительства, это решение уже принято, хотя публично о нем не объявят во время предстоящей встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Ранее британские власти опровергали заявления о том, что Украина получила разрешение на использование этих дальнобойных ракет для атак на Россию.
В июле президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Британия дала согласие на применение Storm Shadow по целям в России, однако Минобороны Великобритании опровергло это сообщение.
Ранее сообщалось, что на территории Украины звучит воздушная тревога. О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области.
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В июле президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Британия дала согласие на применение Storm Shadow по целям в России, однако Минобороны Великобритании опровергло это сообщение.
Ранее сообщалось, что на территории Украины звучит воздушная тревога. О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области.
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Елена Перлова