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Киев готовится к массированным атакам российских городов: Британия снимет все ограничения

The Guardian: Британия разрешит Киеву наносить удары по России ракетами Storm Shadow
11 сентября 2024, 23:10
Фото: istock/petervician

Фото: istock/petervician

Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории, сообщила газета The Guardian. Ожидается, что официальное объявление об этом решении не последует в ближайшие дни.
По данным источников из британского правительства, это решение уже принято, хотя публично о нем не объявят во время предстоящей встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Ранее британские власти опровергали заявления о том, что Украина получила разрешение на использование этих дальнобойных ракет для атак на Россию.

В июле президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Британия дала согласие на применение Storm Shadow по целям в России, однако Минобороны Великобритании опровергло это сообщение.



Ранее сообщалось, что на территории Украины звучит воздушная тревога. О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области.

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#всу
#британия
#воздушная ракета
В России пригрозили НАТО ударами в ответ на атаку ВСУ
Караганов: России следует бить по Западу в ответ на удары ВСУ
12 сентября 2024, 00:12

Фото: istock/bpawesome

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории.
«Если дрон снова ударит по Кремлю, почему бы не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — отметил Караганов, подчеркнув, что ответные действия не должны быть ядерными. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».
Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений The Guardian о том, что Великобритания разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.

Ранее сообщалось, что разрешение для Украины бить по территории России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow обернется для США и Великобритании полномасштабной войной. Об этом сообщил в соцсети X глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

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США требуют от Зеленского план ударов по РФ перед разрешением на использование ракет
Bloomberg: США требуют от Зеленского детализировать стратегию ударов по России
11 сентября 2024, 23:44

США настаивают, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России перед тем, как Вашингтон снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно публикации, американская администрация стремится получить от Киева четкое понимание целей и планов атак. Эта информация необходима, чтобы принять решение о снятии запрета на применение Украиной оружия большей дальности, поставляемого США и их союзниками.

Источники агентства отмечают, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пытались оказать давление на Зеленского, чтобы тот представил долгосрочный план на следующий год. Это позволит союзникам оценить дальнейшие шаги Украины в конфликте.

Ранее газета Financial Times сообщала о разногласиях внутри администрации президента США Джо Байдена по вопросу разрешения Киеву наносить удары вглубь российской территории.

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ВСУ назвали глупым «русского с автоматом», который отпустил мирных жителей Украинска
Mash: Украинский волонтер назвал «глупым» бойца РФ, который его не убил
11 сентября 2024, 23:25

Фото: istockphoto/ Aleksandr Golubev

Волонтер из Украины назвал «глупым» российского солдата, который его отпустил. Реплику добровольца 11 сентября цитирует Telegram-канала Mash.
Волонтер Даниил Захарченко наткнулся на вооруженного автоматом бойца ВС РФ этим утром, во время эвакуации жителей Украинска, откуда Россия вытесняла боевиков.

Доброволец сказал солдату, что сам из мирных жителей и находится в составе группы эвакуации. В ответ российский военный гарантировал безопасность украинскому волонтеру и мирным жителям, дал покинуть территорию и попросил больше там не ездить.

Позже, уже днем, Захарченко опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал солдата глупым за то, что «русский с автоматом» не убил волонтеров и эвакуирующихся людей.

До этого случая украинец публиковал кадры, на которых глумился над нашивкой с военной формы солдат РФ и сыпал оскорбления в адрес российской армии.

О зверствах боевиков ВСУ и украинских наемников в Курской области, включая расстрелы мирных жителей и детей, сообщалось неоднократно. Ранее замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка с позывным Кадет рассказал, как боевики расстреляли троих детей в Курской области.

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«Придется признать потерю 25% территории»: В ФРГ заявили о полной капитуляции Украины
Масала: Провал ВСУ в Курской области приведет к полной капитуляции Украины
11 сентября 2024, 22:43

Отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.
«Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории», – цитирует профессора немецкая служба новостей Tagesschau.

По заявлению Масала, такой исход станет худшим вариантом для капитуляции Украины.

Ранее профессор из Норвегии Гленн Дизен предупредил Украину, что позиции боевиков ВСУ на курском направлении могут рухнуть от контрнаступления российской армии.

Накануне Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Уже утром 11 сентября российским бойцам удалось освободить 10% от занятой украинскими боевиками территории в приграничье. Тем временем на другой линии фронта российская армия взяла Украинск в тактическое окружение и продолжает продвигаться к Покровску.

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#украина
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Взрывы звучат в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне
В Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о серии взрывов
11 сентября 2024, 19:00

О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области. Об этом сообщает официальная система оповещения.
Тревогу объявили в ряде регионов на территории Украины. Воздушная тревога также действует в Киеве. В самом Херсоне остаются около 50 000 человек из 340 тысяч жителей.

Удары ВС РФ по оборонным объектам и инфраструктуре продолжают ослаблять военные возможности украинского режима. Ранее Минобороны сообщало о ликвидации около 30 наемников и военной техники около Сум на Украине. Воздушная тревога на всей территории Украины все чаще звучит, начиная с августа.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что подконтрольный украинским войскам Херсон практически опустел. Население города сократилось в семь раз.

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#воздушная тревога
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В Киеве и ещё восьми украинских областях объявлена воздушная тревога
11 сентября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Zeferli

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Кроме Киева, сирены звучат также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной киевским властям части территории Запорожской области. Отмечается, что в Харьковской области сигналы тревоги звучат уже на протяжении двух часов, а в Сумской области — более трёх часов.

Российские войска начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту, подготовленного и совершённого сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). С тех пор воздушная тревога звучит в украинских городах и регионах практически ежедневно.

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#воздушная тревога
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ВСУ пытаются прорвать границу под Курском с нового направления
WarGonzo: боевики ВСУ хотят прорвать границу в Глушковском районе под Курском
11 сентября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Прорыв границы с нового направления пытаются осуществить боевики ВСУ в Курской области, речь идет о Глушковском районе, пишет Telegram-канал WarGonzo.
Уточняется, что украинские неонацисты, прикрываясь двумя танками, подкатили трал к границе для разминирования территории.

«Один из украинских танков уже подбит нашим дроном камикадзе. Также, с мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что в настоящее время идет бой. Журналисты подчеркнули, что таким образом противник хочет поменять ситуацию на курском направлении.

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#украина
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#курская область
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Штурмовой батальон из Запорожья выдвинулся в Курскую область
11 сентября 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Один из штурмовых батальонов из Запорожской области отправился в курское приграничье для оказания поддержки другим российским частям на поле боя. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области. Благодарю парней за мужество», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дал поручение Фонду содействия безопасности и обороне имени П.А. Судоплатова оказать данному подразделению всю необходимую помощь и передать средства для проведения воздушной разведки.

Балицкий выразил уверенность, что бойцы из Запорожья эффективно выполнят стоящие перед ними задачи для уничтожения украинских боевиков в курском приграничье.

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#помощь
#поручение
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Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее
Герой России Липовой: Будущее – за дронами
11 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/NatureNow

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой Российской Федерации Сергей Липовой заявил, что оружием будущего являются именно дроны.
«За дронами будущее. Это высокоточное оружие, которое заменяет многие виды вооружения. Выводы, которые сегодня делают наши специалисты, подтверждают, что высокоточное беспилотное оружие: дроны, коптеры вертолётного, самолётного типа, — новый вид вооружения, который будет в ближайшее время принят, на него будут возлагаться такие же задачи, как и на подразделения, в которых присутствует непосредственно человеческий фактор», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Липовой.

По его словам, в скором будущем такой вид вооружения заменит самолёты, бронетехнику, точнее, танки, артиллерию, реактивные системы залпования.

Кроме того, Сергей Липовой рассказал о 10-ом Международном антифашистском форуме, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма, который состоялся в Москве.

«Повестка Международного антифашистского форума сегодня имеет особый смысл: в Европе вновь фашизм поднял голову. И центром рассадника фашизма стала некогда братская нам Украина. Архитектором возрождения фашистских идей выступают США. Цель Форума – сказать, что фашизм не пройдёт. Мы должны сплотиться для того, чтобы единым фронтом выступить и остановить фашизм», — приводит Общественная Служба Новостей слова Липового.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии этого года контракт с Минобороны подписали 166 тыс. человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тыс. контрактов.

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