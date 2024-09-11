Киев готовится к массированным атакам российских городов: Британия снимет все ограничения

О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области. Об этом сообщает официальная система оповещения.