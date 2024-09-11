«Придется признать потерю 25% территории»: В ФРГ заявили о полной капитуляции Украины

Отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.
«Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров и признать, что она навсегда потеряет около 25-27% своей территории», – цитирует профессора немецкая служба новостей Tagesschau.
По заявлению Масала, такой исход станет худшим вариантом для капитуляции Украины.
Ранее профессор из Норвегии Гленн Дизен предупредил Украину, что позиции боевиков ВСУ на курском направлении могут рухнуть от контрнаступления российской армии.
Накануне Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Уже утром 11 сентября российским бойцам удалось освободить 10% от занятой украинскими боевиками территории в приграничье. Тем временем на другой линии фронта российская армия взяла Украинск в тактическое окружение и продолжает продвигаться к Покровску.
Читайте также:
Штурмовой батальон из Запорожья выдвинулся в Курскую область
Прорыв ВС РФ в Курской области: ВСУ пустились в бегство, какие населённые пункты освобождены
Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области
Лия Мурадьян