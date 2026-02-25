Киев хочет обменять мирных курян на украинских террористов

25 февраля 2026, 13:53

Москалькова: Киев требует выдать украинских террористов в обмен на мирных курян

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

Украина удерживает 10 мирных жителей, захваченных в Курской области, которых соглашается обменять только на украинцев, совершивших теракты на территории России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.





По её словам, Россия активно работает над освобождением из плена своих граждан, которых удерживают на территории Украины. Однако Киев выдвигает для обмена неприемлемые условия.





«Украинская сторона выдвигает в качестве условий такой же обмен на тех гражданских людей, которые считают, что являются равнозначными. Речь идёт о гражданах Украины, которые были задержаны за пособничество террористам и неонацистам», — сказала Москалькова в разговоре с Life.ru.