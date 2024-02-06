Киев хочет построить тоннель под Днепром за миллиард долларов

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Власти Украины намерены проложить новый маршрут между правым и левым берегом Днепра. С этой целью они запланировали строительство тоннеля под рекой, стоимость которого может составить до миллиарда долларов США.
В департаменте затруднились назвать полную стоимость работ по реализации данного прожекта. Некоторые чиновники говорили, что он «может потянуть и на миллиард», имея ввиду, конечно, не гривны. По мнению обозревателей украинской газеты, такие траты местный бюджет точно не осилит. Вероятно, строители, которым не даёт покоя слава создателей тоннеля под Ла-Маншем, в очередной раз надеются на помощь отнюдь не бездонного Запада.
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Александр Бойцов