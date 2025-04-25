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Киев хочет провести саммит в день похорон папы римского Франциска, пишут СМИ

La Repubblica: Киев хочет провести саммит по Украине в Риме в день похорон папы
Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Саммит по Украине с участием США, Франции, Великобритании и Италии хочет организовать Киев в день похорон папы римского Франциска в Риме. Об этом со ссылкой на источники пишет издание La Repubblica.
По словам собеседника издания, власти Италии, включая премьера Джорджу Мелони, против этого предложения, поскольку два мероприятия в один день может быть «очень сложным». Имеются в виду возможные логистические трудности, поскольку на похоронах будут кортежи лидеров стран.

По информации журналистов, в день похорон священнослужителя могут пройти переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и двусторонние встречи. По предварительной информации, местные власти могут предоставить место для проведения саммита.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля, его похороны пройдут в субботу, 26 апреля.

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США выступили к России с предложением по урегулированию на Украине
Reuters: США хотят возвращения территорий в Харьковской области Украине
25 апреля 2025, 21:39

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон предлагает Москве возврат территорий в Харьковской области Киеву в рамках урегулирования на Украине. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. (...) Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой», — сказано в документе.

Обозреватели назвали его финальным проектом. При этом США якобы выразили готовность снять с России все санкции и признать де-юре крымский полуостров и де-факто — прочие территории, подконтрольные Москве. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется за Россией в рамках урегулирования. В Госдуме не считают его слова официальной позицией Вашингтона.

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МИД Литвы вызвал представителя посольства России для выражения протеста
25 апреля 2025, 21:18

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

МИД Литвы вызвал для выражения протеста по Украине представителя российского посольства. Об этом сообщается на сайте литовского министерства.
«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — сказано в сообщении литовского МИДа.
Накануне в четверг, 24 апреля, в МО РФ доложили о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины. Речь шла о бронетанковых, ракетных и авиационных предприятиях республики. Коллективный Запад стал поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса от неонацистов ВСУ. Сегодня над урегулированием кризиса работают российские и американские власти.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
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#новости
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МВФ предположил, когда закончится конфликт на Украине
МВФ предполагает завершение конфликта на Украине в 2025 году
25 апреля 2025, 21:03

Фото: istockphoto/krblokhin

Международный валютный фонд (МВФ) предполагает, что украинский кризис закончится в текущем году. Такая информация опубликована в свежем отчете организации.
Эксперты подсчитали, что украинское население сегодня составляет 32,9 миллиона человек, а завершение боевых действий приведет к возвращению части беженцев из-за границы. Ожидается, что в следующем году численность населения Украины должна вырасти до 33,4 миллиона человек.

По оценке фонда, до февраля 2022 года на Украине проживал 41 миллион человек. В конце марта МВФ спрогнозировал, что в базовом сценарии украинский конфликт закончится в последние месяцы текущего года.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#кризис
#мвф
#новости
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В Подмосковье запустили производство душей для использования в полевых условиях
25 апреля 2025, 18:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» выпустила на своём производстве в городском округе Пушкинский первую партию полевых душей. Продукция предназначена для использования в полевых условиях, в том числе военными, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В разработку уникальной продукции, модернизацию производства и установку новой линии сборки компания инвестировала около 40 млн рублей. В этом году на предприятии планируют выпустить как минимум 10 тыс. полевых душей. С запуском новой линии будут созданы новые рабочие места. Уже сейчас на предприятии готовы принять на работу около 20 новых сотрудников», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Разработка компании производится полностью из российских компонентов. Изделие компании позволяет быстро помыться в условиях ограниченной возможности использования воды. Оно представляет собой силиконовую ёмкость, корпус с технологическим оборудованием, насос-помпу для подачи воды, лейку и шланг. Имеется и датчик уровня воды. ​
«Сначала мы запустили небольшой цех по производству сухих душей. Но со временем он расширился, и сегодня мы работаем сразу на двух производственных площадках Подмосковья. Продукциию поставляем в зону СВО. Только в прошлом году наше предприятие выпустило более 8 млн изделий», – рассказал генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
По данным министерства, на разработку полевых душей у компании ушёл год.

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Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ в Белгородской области
25 апреля 2025, 18:41

Фото: istockphoto/N-sky

Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ машины в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, один человек получил ранения. Все произошло в Грайворонском округе.
«…Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу», — сказано в Telegram чиновника.
Гладков соболезнует родным и близким погибших. ВСУ регулярно обстреливают российские приграничные территории. Боевики выбирают в качестве целей гражданские объекты, атакуют журналистов, волонтеров и простых жителей. Москва не раз указывала на террористические методы киевского режима.

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