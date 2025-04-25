Киев хочет провести саммит в день похорон папы римского Франциска, пишут СМИ

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Саммит по Украине с участием США, Франции, Великобритании и Италии хочет организовать Киев в день похорон папы римского Франциска в Риме. Об этом со ссылкой на источники пишет издание La Repubblica.
По словам собеседника издания, власти Италии, включая премьера Джорджу Мелони, против этого предложения, поскольку два мероприятия в один день может быть «очень сложным». Имеются в виду возможные логистические трудности, поскольку на похоронах будут кортежи лидеров стран.
По информации журналистов, в день похорон священнослужителя могут пройти переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и двусторонние встречи. По предварительной информации, местные власти могут предоставить место для проведения саммита.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля, его похороны пройдут в субботу, 26 апреля.
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По информации журналистов, в день похорон священнослужителя могут пройти переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и двусторонние встречи. По предварительной информации, местные власти могут предоставить место для проведения саммита.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля, его похороны пройдут в субботу, 26 апреля.
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Никита Кротов