В Раде заявили, к чему приведет признание Крыма российским

Российская сторона отвечает на теракты против высокопоставленных офицеров, но при помощи высокоточного оружия и ракет, заявил «Ленте.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что возмездие не афишируется, но реализуется и в демонстративных целях в том числе.