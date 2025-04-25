В Раде заявили, к чему приведет признание Крыма российским

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Признание Крыма субъектом России вызовет отмену всех антироссийских экономических санкций. Об этом заявил украинским СМИ нардеп Верховной рады Роман Костенко.
«Если он будет признан Соединенными Штатами, то и санкции эти снимутся, и возможно другие страны будут вынуждены также их снять. А это уже другие последствия», — сказал он.По словам Костенко, этот шаг американской администрации позволит РФ развить национальную экономику. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума. В пятницу, 25 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что полуостров останется российской территорией в рамках сделки по урегулированию кризиса на Украине.
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Никита Кротов