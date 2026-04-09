Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области
В ночь с 8 на 9 апреля ПВО успешно отразила налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его сведениям, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в трёх районах — Миллеровском, Тарасовском и Милютинском. Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока нет, данные будут уточняться.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев писал о том, что один мирный житель скончался в результате ночной атаки дронов. Мужчина находился на балконе многоквартирного дома, когда на него упали обломки сбитого БПЛА. Губернатор региона выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что администрация Крымского района окажет семье всю необходимую помощь.
Читайте также: