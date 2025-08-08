Киев исключил из обмена пленного морпеха из Мариуполя
Один из украинских военных, исключённых Киевом из списков на обмен, — 30-летний морпех 36-й бригады Евгений Гайдук из Николаевской области — в начале СВО воевал в составе батальона «Азов»* и сдался в плен весной 2022 года, предположительно на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщает RT.
Его узнала мать после того, как были опубликованы фамилии и фотографии военных, от которых отказалась Украина.
По словам матери, связь с сыном прервалась 10 марта 2022 года, а последнее его сообщение было о присоединении к «Азову»*. В апреле он добровольно сдался, когда город уже находился в плотном окружении.
Как отмечает пленный офицер ВСУ Алексей, в те дни выйти из Мариуполя было невозможно, так как город взяли в «три кольца».
