Киев исключил из обмена пленного морпеха из Мариуполя

08 августа 2025, 11:36

Фото: istockphoto / Diy13

Один из украинских военных, исключённых Киевом из списков на обмен, — 30-летний морпех 36-й бригады Евгений Гайдук из Николаевской области — в начале СВО воевал в составе батальона «Азов»* и сдался в плен весной 2022 года, предположительно на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщает RT.