Telegraph: Зеленский признал, что Украина не вернет территорий военным путем

08 августа 2025, 10:54

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем. Об этом сообщает The Telegraph.





В связи с этим глава киевского режима будет искать пути возвращения территорий дипломатическим путем.





«Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты», — пишет издание.