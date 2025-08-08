Telegraph: Зеленский признал, что Украина не вернет территорий военным путем
Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем. Об этом сообщает The Telegraph.
В связи с этим глава киевского режима будет искать пути возвращения территорий дипломатическим путем.
«Зеленский признал, что освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты», — пишет издание.
Ранее стало известно о предложениях американских властей России для заключения мирного соглашения с Киевом. Как оказалось, США готовы признать ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области российскими, а также снять санкции.