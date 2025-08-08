ВС РФ взяли в плен украинского наёмника из Вьетнама
Российские военнослужащие задержали вьетнамского наёмника ВСУ в районе Красного Лимана. Об этом сообщил телеканал RT в своём Telegram-канале.
Издание также представило видео разговора с пленным, где для общения использовался голосовой автопереводчик. Наёмник признался, что он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по украинской позиции.
Отмечается, что у военнопленного был замечен шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, куда набирают наёмников из разных стран.
Кроме того, в селе Карла Маркса российские военные взяли в плен нескольких иностранных наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ. Эти кадры также появились в открытом доступе.
Ситуация на фронте остаётся напряжённой, продолжаются операции по нейтрализации иностранных боевиков, участвующих в конфликте.
