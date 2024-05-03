Киев лишит некоторые категории чиновников брони от мобилизации

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Согласно новым правилам, некоторые категории украинских чиновников лишатся брони от мобилизации и могут быть призваны в ряды ВСУ. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
По его словам, забронированными останутся госслужащие категории «А». К ним относят председателей поселковых и городских советов и иных чиновников, возглавляющих структуры и являющихся председателями государственных органов и органов местного самоуправления.
При этом чиновники категорий «Б» и «В» будут бронироваться на 50%.
Также Лазуткин добавил, что отсрочку от службы будут получать представители национальной полиции, национальной гвардии, судьи и люди, занимающиеся киберзащитой.
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При этом чиновники категорий «Б» и «В» будут бронироваться на 50%.
Также Лазуткин добавил, что отсрочку от службы будут получать представители национальной полиции, национальной гвардии, судьи и люди, занимающиеся киберзащитой.
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Анастасия Чинкова