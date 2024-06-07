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Власти Украины инсценируют обстрелы Херсона и его окрестностей. Об этом рассказали в пророссийском подполье изданию РИА Новости.
«В Херсоне за последнюю неделю на порядок возросло количество пожаров. Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины, о которых мы сообщали ранее», — рассказал собеседник издания.В Херсоне и его округе вместе с этим появились гражданские пикапы с миномётами 82 мм. Такой миномет с территории Херсона и его окрестностей добить до левого берега Днепра, где находятся позиции ВС РФ, физически не способен.
Как утверждает подпольщик, свидетели неоднократно слышали звуки исходящих выстрелов, там, где появлялись эти пикапы, а затем сразу характерные звуки прилетов по правому берегу Днепра.
«Есть вероятность, что это снимают как раз киевские медийщики, а взрывы и пожары организованы группой ГУР от Буданова — с помощью кочующих на пикапах 82-миллиметровых минометов», — подчеркнул подпольщик.Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак