«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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Украина сталкивается с трудностями при наборе новых солдат. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Эмоционально это очень тяжело. Иногда к концу дня у меня руки трясутся так же сильно, как было на передовой», — рассказал сотрудник ТЦК.
В статье отмечается, что многие мужчины в стране стали прятаться дома, поскольку боятся нарваться на сотрудников военкоматов. Он отметил, что некоторые украинцы платили взятки, чтобы получить справки об освобождении от службы по медицинским показаниям или тайно покинуть Украину. На фоне серии коррупционных дел враждебность населения к мобилизационным органам усилилась.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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Дарья Осипова