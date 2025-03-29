Киев начал применять новые беспилотники

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Украинские военные начали использовать FPV-дроны повышенной дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселева.
«Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — пояснил агентству эксперт.
FPV-дроны — это беспилотники, оснащенные камерой для передачи видео пилоту в реальном времени. ВСУ используют данный тип БПЛА со встроенным в него зарядом пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов. Их применение зафиксировано на Запорожском, Ореховском, Дзержинском, Кременском и Харьковском направлениях. К тому же эти беспилотники применялись в Курской и Белгородской областях. Киселев отметил, что FPV-дроны ни в коем случае нельзя трогать, а нужно расстрелять на месте и уйти.
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