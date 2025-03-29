ВС РФ освободили Орлянское и продолжили продвижение к Купянску

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Российские войска освободили населённый пункт Орлянское, после чего продолжили продвижение к Купянску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».
Теперь военнослужащие этого подразделения развивают наступление на Купянском направлении в Херсонской области неподалёку от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР).
В Минобороны РФ сообщили в украинские войска, несмотря на обещание Владимира Зеленского, продолжают наращивать удары по энергообъектам России.
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Теперь военнослужащие этого подразделения развивают наступление на Купянском направлении в Херсонской области неподалёку от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР).
В Минобороны РФ сообщили в украинские войска, несмотря на обещание Владимира Зеленского, продолжают наращивать удары по энергообъектам России.
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Анастасия Чинкова