Несколько офицеров НАТО ликвидированы при ударе в районе Днепропетровска

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По меньшей мере десять офицеров НАТО ликвидированы в результате удара ВС РФ в районе Днепропетровска. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что ударом был поражён фешенебельный ресторан Bartolomeo, на территории которого расположены несколько деревянных домиков. В них находились «очень непростые жильцы». Более тридцати человек погибли, их точное количество и гражданство устанавливаются. По предварительной версии, десять из них были иностранцами.
Лебедев уточнил, что попадание снаряда произошло во время празднования, на котором присутствовали иностранные офицеры НАТО, представители СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины.
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Лебедев уточнил, что попадание снаряда произошло во время празднования, на котором присутствовали иностранные офицеры НАТО, представители СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины.
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Анастасия Чинкова