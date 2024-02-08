Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами

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В прошлом году Киев начал вербовать латиноамериканских наемников, которые готовы участвовать в боевых действиях ради денег. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
Он рассказал, что в первое время СВО наемники прибывали в основном из бывших советских республик и из англоязычных стран. Уже в 2023 году в ВСУ появились испаноязычные вербовщики.
Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, рассказал, что за последние восемь месяцев у него обучались 20 колумбийцев, которые потом отправились в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
По информации агентства, в Колумбии только генералы получают порядка шести тысяч долларов в месяц. При этом остальные получают от 330 до 900 долларов. На Украине иностранные наёмники получают 3,3 тыс. долларов независимо от гражданства. При ранее им положена выплата до 28 тысяч долларов, а в случае гибели их родственники должны получить до 400 тысяч долларов.
Однако на практике складывается так, что родственники погибших наемников практически не могут получить никакой информации. Чаще всего на их запросы нет ответов.
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Бывший военный медик Эктор Берналь, руководящий центром тактической медицины под Боготой, рассказал, что за последние восемь месяцев у него обучались 20 колумбийцев, которые потом отправились в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
«Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего. Наемники из Колумбии мотивированы лишь экономической необходимостью, а не желанием защитить флаг другой страны», - рассказал Берналь.
По информации агентства, в Колумбии только генералы получают порядка шести тысяч долларов в месяц. При этом остальные получают от 330 до 900 долларов. На Украине иностранные наёмники получают 3,3 тыс. долларов независимо от гражданства. При ранее им положена выплата до 28 тысяч долларов, а в случае гибели их родственники должны получить до 400 тысяч долларов.
Однако на практике складывается так, что родственники погибших наемников практически не могут получить никакой информации. Чаще всего на их запросы нет ответов.
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Элина Позднякова