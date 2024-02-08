Украина призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ

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Украина на фоне безвыходной ситуации на поле боя призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ. Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
«На фоне тупиковой ситуации на поле боя с РФ Украина расширяет систему, позволяющую людям со всего мира присоединиться к украинской армии», - говорится в сообщении агентства.
При этом уточняется, что в начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя. Однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.
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