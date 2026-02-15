Краснодарский край подвергся массированной ночной атаке БПЛА, есть раненые

15 февраля 2026, 09:57

Фото: iStock/Iulianna Est

В результате ночной массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Краснодарский край пострадали два человека. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.