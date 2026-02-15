Краснодарский край подвергся массированной ночной атаке БПЛА, есть раненые
В результате ночной массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Краснодарский край пострадали два человека. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В нескольких местах вспыхнули пожары. Их тушат 126 человек с использованием 34 единиц техники, отметил он. Кондратьев подчеркнул, что повреждения также обнаружены в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы.
Пострадавших отправили в больницы для получения необходимой медицинской помощи, подытожил глава региона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: