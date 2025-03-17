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Накануне стало известно об освобождении села Гуево в Курской области, где разведчики-морпехи 177-го полка водрузили дроном флаг РФ. А командование украинского Генштаба вынуждено было признать обрушение Курского фронта.
При этом Киев пока не признает освобождение российскими силами населённого пункта Меловое и сужение его зоны оккупации между Гоголевкой и Басовкой.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Украина категорически это отрицала, пишет Pravda.Ru.
Отмечается, что в понедельник был заключен ультиматум по сдаче в плен оставшихся в Курской области украинских боевиков.
На сегодняшний день под оккупацией ВСУ остаются сёла Горналь и Олешня, однако их освобождение является лишь вопросом времени.
Также на днях операторы БПЛА казачьего полка ударили по группе боевиков ВСУ, ликвидировав целое отделение пехоты и военную технику противника, а также сбили в небе тяжёлый гексакоптер типа «Баба Яга», сообщают argumenti.ru.
После этого штурмовики ВДВ смогли спокойно зайти в опорные пункты украинских военных, зачистить их и закрепиться на новых позициях.
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Украина категорически это отрицала, пишет Pravda.Ru.
«Скорее всего, офис президента Украины так скрывает масштаб катастрофы, чтобы не допустить обвала рейтинга инициатора "курской авантюры" — Зеленского», — говорится в статье.
Отмечается, что в понедельник был заключен ультиматум по сдаче в плен оставшихся в Курской области украинских боевиков.
На сегодняшний день под оккупацией ВСУ остаются сёла Горналь и Олешня, однако их освобождение является лишь вопросом времени.
Также на днях операторы БПЛА казачьего полка ударили по группе боевиков ВСУ, ликвидировав целое отделение пехоты и военную технику противника, а также сбили в небе тяжёлый гексакоптер типа «Баба Яга», сообщают argumenti.ru.
После этого штурмовики ВДВ смогли спокойно зайти в опорные пункты украинских военных, зачистить их и закрепиться на новых позициях.
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Элина Позднякова