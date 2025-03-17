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Киев намеренно скрывает масштаб катастрофы ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Накануне стало известно об освобождении села Гуево в Курской области, где разведчики-морпехи 177-го полка водрузили дроном флаг РФ. А командование украинского Генштаба вынуждено было признать обрушение Курского фронта.
При этом Киев пока не признает освобождение российскими силами населённого пункта Меловое и сужение его зоны оккупации между Гоголевкой и Басовкой.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже заявляли, что крупные силы попали в окружение, но Украина категорически это отрицала, пишет Pravda.Ru.

«Скорее всего, офис президента Украины так скрывает масштаб катастрофы, чтобы не допустить обвала рейтинга инициатора "курской авантюры" — Зеленского», — говорится в статье.

Отмечается, что в понедельник был заключен ультиматум по сдаче в плен оставшихся в Курской области украинских боевиков.

На сегодняшний день под оккупацией ВСУ остаются сёла Горналь и Олешня, однако их освобождение является лишь вопросом времени.

Также на днях операторы БПЛА казачьего полка ударили по группе боевиков ВСУ, ликвидировав целое отделение пехоты и военную технику противника, а также сбили в небе тяжёлый гексакоптер типа «Баба Яга», сообщают argumenti.ru.

После этого штурмовики ВДВ смогли спокойно зайти в опорные пункты украинских военных, зачистить их и закрепиться на новых позициях.

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Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам
Baza: снимавшийся в порно боец СВО Олейник рассказал о поднятии духа сослуживцам
17 марта 2025, 14:16

Алексей Олейник (фото: ВКонтакте @vsadko)

Российский боец СВО Алексей Олейник, ранее снимавшийся в порно под псевдонимом Садко, рассказал, как поднимал дух сослуживцам в критических ситуациях. Его слова приводит Telegram-канал Baza.
Олейник, взявший позывной Садко и на СВО, занял должность командира танкового взвода. В ходе выполнения одной из боевых задач он попал в ситуацию, когда его подразделение осталось без связи. Бойцы начали паниковать, поэтому Алексею пришлось приводить их в себя и поднимать им боевой дух.

«Я сказал: "Братцы, вы понимаете, что вы покинули танки, – это подсудное дело. Давайте-ка соберёмся, возьмите яйца в кулак, вспомните предков"», – говорил солдатам Олейник.
Он добавил, что призывал боевых товарищей не посрамлять память героев прошлого. Пример с Великой Отечественной войной оказал нужное влияние на бойцов, которые собрались с силами и вернулись к выполнению поставленной задачи.

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Тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в полуразрушенной больнице под Суджей
RT: тело убитой ВСУ беременной женщины обнаружили в больнице в Суджанском районе
17 марта 2025, 14:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело беременной женщины, убитой украинскими войсками летом прошлого года, обнаружили в полуразрушенной больнице в Суджанском районе Курской области.
Супруг погибшей Артём в беседе с RT рассказал, что женщина находилась в уцелевшей части лечебного заведения, куда он принёс её после получения ранения.

Напомним, что семья пыталась эвакуироваться в Курск на двух автомобилях. Однако ВСУ открыли по ним огонь и ранили беременную женщину.

«В больничку приезжаем в отделение, приёмный покой, – закрыто... Прилетаем в родильное отделение. Я выбегаю, говорю: «Жена ранена». Медбрат залетает – жива ещё, пульс проверяет... Я массаж сердца, он ей – дыхание в рот. Минут 20 они, наверное, откачивали её, адреналин. Что только не делали!», – поделился Артём.
Тело погибшей будет перевезено в Курск. Её личность удалось опознать волонтёрам по татуировке и кольцу. В скором времени будет проведена судмедэкспертиза, после которой женщину похоронят.

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Стало известно, как ВС РФ выбирают тактику ведения боёв в зоне СВО
Военный эксперт Дандыкин: тактика ВС РФ в зоне СВО зависит от местности
17 марта 2025, 13:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Тактика ведения боевых действий российскими силами в зоне спецоперации меняется в зависимости от местности. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«Тактика меняется в зависимости от обстановки, местности, которая есть. Местность в Донбассе абсолютно отличается, допустим, от местности в Сумской области, там нет агломерации. Если брать Курскую и Сумскую области, то там нет выработанных терриконов, нет крупных промышленных предприятий, как в Донбассе», — пояснил Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что российские бойцы используют различные тактические приемы на протяжении всей линии боевого соприкосновения, а также в Курской области.

Дандыкин уточнил, что на сегодняшний день армия России решает вопросы в устье Днепра, где необходимо форсировать реки, чего в других областях делать ранее не приходилось.

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#всу
#вс рф
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«Будем жить! Слава России!»: Командир разведчиков подорвал себя и окруживших его солдат ВСУ
Командир разведроты Бульдозер подорвал гранатой себя и окруживших его солдат ВСУ
17 марта 2025, 13:40

Фото: istockphoto/zim286

Оставшийся один и в окружении врагов командир роты разведки Вооружённых сил РФ с позывным Бульдозер подорвал себя и пытавшихся пленить его солдат ВСУ. О его подвиге рассказал брат погибшего.
В разговоре с RT родственник российского военного сообщил, что это случилось в Суджанском районе Курской области. Разведгруппа его брата попала в окружение и отстреливалась до последнего патрона и последнего бойца. Когда в живых остался только командир, он решил подорвать себя и боевиков ВСУ, которые уже не стреляли, надеясь взять российского офицера в плен.

«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — успел сказать Бульдозер в эфир, после чего его рация навсегда замолчала.

По словам собеседника издания, его брат всегда говорил, что ни за что не сдастся в плен, и сдержал своё слово, прихватив с собой на тот свет несколько солдат противника. На СВО мужчина ушёл добровольцем и служил в составе 155-й бригады морской пехоты.

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Минобороны: Российские войска освободили село Степовое в Запорожской области
17 марта 2025, 12:17

Фото: istockphoto/Diy1

Российские военные освободили село Степовое в Васильевском районе Запорожской области. В штурме населённого пункта принимали участие бойцы подразделений войсковой группировки «Днепр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что село было освобождено в результате активных и решительных действий частей Вооружённых сил РФ. Через населённый пункт проходит важная автомобильная дорога, которая теперь находится под полным огневым контролем российских войск. Это существенно затруднит коммуникации, перемещения частей, подвоз боеприпасов и ротацию подразделений ВСУ.

Как ранее рассказывал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сначала части армии России освободили около восьми квадратных километров территории на подступах к селу. Затем части ВС РФ закрепились на восточной окраине населённого пункта. И вот теперь оборона противника прорвана, а Степовое перешло под контроль российских военных.

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