Снимавшийся в порно боец СВО рассказал, как поднимал боевой дух сослуживцам

Алексей Олейник (фото: ВКонтакте @vsadko)
Российский боец СВО Алексей Олейник, ранее снимавшийся в порно под псевдонимом Садко, рассказал, как поднимал дух сослуживцам в критических ситуациях. Его слова приводит Telegram-канал Baza.
Олейник, взявший позывной Садко и на СВО, занял должность командира танкового взвода. В ходе выполнения одной из боевых задач он попал в ситуацию, когда его подразделение осталось без связи. Бойцы начали паниковать, поэтому Алексею пришлось приводить их в себя и поднимать им боевой дух.
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«Я сказал: "Братцы, вы понимаете, что вы покинули танки, – это подсудное дело. Давайте-ка соберёмся, возьмите яйца в кулак, вспомните предков"», – говорил солдатам Олейник.Он добавил, что призывал боевых товарищей не посрамлять память героев прошлого. Пример с Великой Отечественной войной оказал нужное влияние на бойцов, которые собрались с силами и вернулись к выполнению поставленной задачи.
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Анастасия Чинкова