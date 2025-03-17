Стало известно, как ВС РФ выбирают тактику ведения боёв в зоне СВО

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Тактика ведения боевых действий российскими силами в зоне спецоперации меняется в зависимости от местности. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«Тактика меняется в зависимости от обстановки, местности, которая есть. Местность в Донбассе абсолютно отличается, допустим, от местности в Сумской области, там нет агломерации. Если брать Курскую и Сумскую области, то там нет выработанных терриконов, нет крупных промышленных предприятий, как в Донбассе», — пояснил Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что российские бойцы используют различные тактические приемы на протяжении всей линии боевого соприкосновения, а также в Курской области.
Дандыкин уточнил, что на сегодняшний день армия России решает вопросы в устье Днепра, где необходимо форсировать реки, чего в других областях делать ранее не приходилось.
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Элина Позднякова