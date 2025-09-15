15 сентября 2025, 07:44

Фото: iStock/Irina Piskova

Боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» рассказал о реальных потерях среди украинских военнослужащих. Он, ранее служивший в рядах ВСУ, утверждает, что власти Украины скрывают информацию о погибших и раненых, пишет РИА Новости.