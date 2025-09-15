Киев намеренно скрывает реальные потери среди украинских военнослужащих
Боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» рассказал о реальных потерях среди украинских военнослужащих. Он, ранее служивший в рядах ВСУ, утверждает, что власти Украины скрывают информацию о погибших и раненых, пишет РИА Новости.
По словам военного, украинские власти не сообщают о настоящем количестве потерь. Он отметил, что «если нет тела, то нет и дела». В случае обнаружения тел необходимо выплачивать компенсации семьям, и это создает дополнительные сложности для государства. Боец считает, что такая ситуация выгодна властям, так как позволяет избежать лишних расходов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
