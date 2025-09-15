Командование ВСУ отправляет на смерть группы из отловленных ТЦК украинцев в ДНР
На Красноармейском направлении командование ВСУ отправляет в «один конец» на передовую группы из принудительно мобилизованных украинцев. Об этом рассказал РИА Новости офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Сенсенати».
Он объяснил, что про это ему рассказали пленные ВСУ.
На Украине представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задерживают мирных людей на улицах и формируют из них особые группы, которые затем три недели готовят для выполнения опасных задач.
«Командование отправляет их в «один конец» с расчетом, что кому-то удастся выжить и выполнить боевую задачу», — добавил собеседник агентства.
Офицер отметил, что такие группы ВСУ плохо действуют в случае непредвиденных ситуаций. Когда что-то идет не по плану, они теряются и не знают, что им делать.
Результат столь рисковых операций ВСУ часто не оправдывает ожиданий командования, только приводит к бессмысленным жертвам.
«Положили на ровном месте какое-то количество людей. Кто оказался немножко умнее – добровольно сдался в плен», — заключил «Сенсенати».