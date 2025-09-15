Трамп решил, что из-за неприязни между Путиным и Зеленским переговоры будет вести он
Президент США Дональд Трамп допустил, что все переговоры по урегулированию конфликта на Украине ему придется вести самостоятельно. Крайняя степень неприязни между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным мешает им общаться. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Трампа, уровень ненависти между Зеленским и Путиным «непостижим». Американский лидер считает, что ситуация требует его личного участия в качестве медиатора для достижения какого-либо прогресса в урегулировании конфликта.
«Они неспособны разговаривать друг с другом. Думаю, все разговоры придется вести мне», — сказал Трамп журналистам.Ранее он заявил о неэффективности санкций европейских стран против России. Президент США также отметил, что Европа продолжает закупать российские энергоресурсы.
14 сентября стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Украины «Укрнафта» прекратит покупать нефтепродукты индийского происхождения.
Не исключено, что ограничения на индийское топливо связаны с тем, что республика является одним из крупнейших покупателей российской нефти.