Трамп решил, что из-за неприязни между Путиным и Зеленским переговоры будет вести он

15 сентября 2025, 03:51

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп допустил, что все переговоры по урегулированию конфликта на Украине ему придется вести самостоятельно. Крайняя степень неприязни между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным мешает им общаться. Об этом сообщает ТАСС.





По словам Трампа, уровень ненависти между Зеленским и Путиным «непостижим». Американский лидер считает, что ситуация требует его личного участия в качестве медиатора для достижения какого-либо прогресса в урегулировании конфликта.



«Они неспособны разговаривать друг с другом. Думаю, все разговоры придется вести мне», — сказал Трамп журналистам.