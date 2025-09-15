Достижения.рф

ПВО за ночь сбила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пересекли воздушное пространство над территорией Белгородской области. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

