ПВО за ночь сбила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пересекли воздушное пространство над территорией Белгородской области. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: