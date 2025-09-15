ПВО за ночь сбила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью

15 сентября 2025, 07:44

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пересекли воздушное пространство над территорией Белгородской области. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.