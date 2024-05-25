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Украинские военные бегут от наступающих российских военных в ДНР, пишет издание Al Mayadeen.
В материале говорится, что ВСУ повторяют попытки бегства, как когда-то поступили во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике. Боевики жалуются на нехватку личного состава и отсутствие оборонительных линий в тылу для отступления.
Авторы статьи уверены, что средства, выделенные союзниками Киева на укрепление обороны ВСУ, были растрачены или присвоены.
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