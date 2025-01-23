Киев насильно вывозит детей без родителей из Красноармейска

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Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» насильно вывозит детей без родителей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей. До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду. Сейчас эта процедура носит характер похищения детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные заходят в дома и насильно забирают детей у родителей и увозят в неизвестном направлении. При этом дальнейшая судьба похищенных детей неизвестна.
Ранее жители Шевченко в ДНР рассказывали, что ВСУ забирали у них детей в случае отказа ехать на Украину. Такие действия боевиков вынуждали родителей ехать туда, куда их направляли.
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Элина Позднякова