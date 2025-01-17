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155-я механизированная бригада Вооруженных Сил Украины, сформированная при поддержке Франции, столкнулась с серьезными проблемами уже на этапе формирования и понесла тяжелые потери в боях под Покровском (Красноармейск).
Как сообщает газета The Economist, среди основных проблем бригады был низкий уровень мотивации среди военнослужащих, многие из которых были мобилизованы насильно, что нарушает украинские законы.
По данным издания «Цензор.net», в ходе формирования бригады во Франции дезертировало до 50 военнослужащих, а в Украине из 5800 человек личного состава сбежали 1700 солдат. В связи с этими событиями президент Украины Владимир Зеленский инициировал расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французскую сторону.
Наиболее тяжелые потери бригада понесла во время боевых действий в районе Покровска, когда управление подразделением фактически развалилось.
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По данным издания «Цензор.net», в ходе формирования бригады во Франции дезертировало до 50 военнослужащих, а в Украине из 5800 человек личного состава сбежали 1700 солдат. В связи с этими событиями президент Украины Владимир Зеленский инициировал расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французскую сторону.
Наиболее тяжелые потери бригада понесла во время боевых действий в районе Покровска, когда управление подразделением фактически развалилось.
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Дарья Осипова