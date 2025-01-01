Киевские власти эвакуировали 11 жителей Харьковской области

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Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в регионе власти Украины эвакуировали порядка 11 тысяч жителей. Его слова приводит телеканал «Рада».
Отмечается, что были эвакуированы жители Купянска и люди из близлежащих населённых пунктов. Эвакуация производится уже несколько месяцев, однако в последнее время она значительно уменьшилась.
В частности, с купянского направления были эвакуированы около 6500 человек, а с боровского – почти 4500.
Синегубов подчеркнул, что в первую очередь киевские власти вывозят семей с детьми.
Власти Украины регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. В частности, она проводится в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.
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В частности, с купянского направления были эвакуированы около 6500 человек, а с боровского – почти 4500.
Синегубов подчеркнул, что в первую очередь киевские власти вывозят семей с детьми.
Власти Украины регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. В частности, она проводится в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.
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Анастасия Чинкова