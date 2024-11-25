В Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры

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В сумской области в результате ракетных ударов российских войск повреждения получил объект критической инфраструктуры. Кроме того, в регионе атакам подверглись три предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования ВСУ «Север». О каком именно объекте идёт речь, не уточняется. Известно, что он находится в посёлке Свесса Шосткинского района. Там же повреждения получило одно предприятие. Ещё два предприятия пострадали в результате атаки российских войск в городе Глухове. Воздушная тревога объявлялась в Сумской области в ночь на 25 ноября.
Вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован и осуществлён украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога на Украине звучит практически каждый день, иногда на территории всей страны.
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Александр Бойцов