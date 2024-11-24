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Киевский режим не намеревается атаковать Москву и Петербург американскими дальнобойными ракетами ATACMS, считает будущий советник по нацбезопасности США Майк Уолц в беседе с Fox News.
Они (Украина — прим. ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — прокомментировал конгрессмен от Флориды.Уолц подчеркнул, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине бить ATACMS — это шаг, усиливающий напряженность в конфликте.
Боевики ВСУ использовали британские Storm shadow и американские ATACMS для ударов по Брянской и Курской областям в минувшие вторник и четверг. Президент России Владимир Путин отмечал, что в региональном конфликте на Украине появились черты глобального.
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