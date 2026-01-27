27 января 2026, 18:03

Политолог Денисов: Зеленский не сможет сорвать взаимодействие США и Белоруссии

Фото: iStock/ValleraTo

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов не считает, что Владимир Зеленский резко раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко в угоду ЕС, который стремится помешать Минску и Вашингтону развивать продуктивное экономическое сотрудничество.





Напомним, находясь в Литве, Зеленский публично призвал белорусов осуществить государственный переворот, заявив, что «у шпица Лукашенко больше прав, чем у граждан страны, но у них еще будет шанс это изменить».



По словам Денисова, Украина в последние годы стала слишком активной, и в конкретном случае за ее спиной не стоит искать руководителей ЕС.





«Это нужно воспринимать как один из элементов внешней политики Украины, которая, конечно, считает недопустимым улучшение отношений между США и Белоруссией на фоне продолжающейся специальной военной операции», — пояснил эксперт Общественной Службе Новостей.

«У любой собаки в мире больше прав, чем у него, тем более у шпица Александра Григорьевича Лукашенко. У главы киевского режима нет прав никаких, ни в одной стране нет больше такого политика, который ничего не может решить сам без команды из Лондона и Брюсселя, который все предал», — приводят argumenti.ru слова Гайдукевича.