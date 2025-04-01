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Киев требует от Евросоюза (ЕС) определить точную дату вступления республики в объединение, чтобы украинское членство заранее зафиксировали. Об этом на конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени» заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать», — сказал политик.Владимир Зеленский регулярно говорил о том, что Украину якобы должны принять в ЕС и НАТО, однако западные союзники киевского режима не спешат с решением этого вопроса.
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Никита Кротов