Владимир Зеленский
Офис Владимира Зеленского готовится к выборам президента Украины, пишут республиканские СМИ.
«По данным источников, (…) близких к Офису президента, подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась», — сказано в материале.
Журналисты подчеркнули, что украинские власти не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но исходят из того, что кризис урегулируется в этом году. Авторы публикации указали ключевой фигурой в подготовке к голосованию главу Минцифры Украины Михаила Федорова.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае прошлого года. Западные СМИ не раз задавали главе киевского режима вопрос о выборах, но тот переводил тему.
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