Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев показал в соцсетях изображение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лицом Адольфа Гитлера рядом с Владимиром Зеленским.
На иллюстрации глава киевского режима спрашивает фон дер Ляйен: «Неужели ты больше меня не любишь?» и получает ответ: «Нет, теперь мы снова влюблены в народы ЕС». Разговор заканчивается фразой Урсулы фон дер Ляйен: «Шутка! Тебя, только тебя! С Днем дурака».
Фото: аккаунт Дмитрия Медведева в соцсети Х
Российский политик подписал публикацию словами о том, что элиты Европы выбирают смерть. После начала спецоперации на Украине коллективный Запад начал отправлять Киеву финансовые транши и военную помощь. По оценкам экспертов, Зеленский должен США примерно 350 миллиардов долларов. Европа продолжает поддерживать киевский режим.
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Фото: аккаунт Дмитрия Медведева в соцсети Х
Российский политик подписал публикацию словами о том, что элиты Европы выбирают смерть. После начала спецоперации на Украине коллективный Запад начал отправлять Киеву финансовые транши и военную помощь. По оценкам экспертов, Зеленский должен США примерно 350 миллиардов долларов. Европа продолжает поддерживать киевский режим.
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Никита Кротов