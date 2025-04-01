Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Медведев показал комикс о любви ЕС и фон дер Ляйен к Зеленскому

Медведев показал комикс о любви ЕС и фон дер Ляйен к Зеленскому

Медведев показал изображение фон дер Ляйен с лицом Гитлера рядом с Зеленским
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев показал в соцсетях изображение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с лицом Адольфа Гитлера рядом с Владимиром Зеленским.
На иллюстрации глава киевского режима спрашивает фон дер Ляйен: «Неужели ты больше меня не любишь?» и получает ответ: «Нет, теперь мы снова влюблены в народы ЕС». Разговор заканчивается фразой Урсулы фон дер Ляйен: «Шутка! Тебя, только тебя! С Днем дурака».

Фото: аккаунт Дмитрия Медведева в соцсети Х

Российский политик подписал публикацию словами о том, что элиты Европы выбирают смерть. После начала спецоперации на Украине коллективный Запад начал отправлять Киеву финансовые транши и военную помощь. По оценкам экспертов, Зеленский должен США примерно 350 миллиардов долларов. Европа продолжает поддерживать киевский режим.

Читайте также:

Офис Зеленского готовится к выборам на Украине, пишут СМИ

На Западе напомнили Киеву о «великом договоре» с Россией

В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#ес
#дмитрий медведев
#новости
Работа моделью, развод из-за СВО и возвращение в Россию: повороты судьбы Янины Студилиной
01 апреля 2025, 16:55

Янина Студилина (Фото: Инстаграм** @yanina_studilina)

Янина Студилина стала известна публике, ярко исполнив роль стервы в сериале «Ранетки». Карьера актрисы сложилась удачно, однако в отношениях с мужем пришлось поставить точку из-за политических разногласий.
О том, что известно о жизни Янины Студилиной — в материале «Радио 1».

Детство и юность


Янина Студилина родилась 6 августа 1985 года в Омске. Когда девочке было пять лет, семья переехала в Москву. Необычное имя придумала внучке бабушка, инженер космического агентства.

Артистические таланты начали проявляться у Янины еще в малом возрасте. В 2000 году она окончила театрально-музыкальную школу им. Сергея Казарновского.

Родители хотели, чтобы дочь получила серьезную профессию, в результате Студилина окончила Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, где училась на факультете экономики. В студенческие годы, несмотря на невысокий рост в 168 см, Янина работала моделью и на телеканале RU.TV.

По совету народного артиста России Валерия Баринова девушка пошла учиться в театральный вуз. В 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В 2012–2013 годах училась в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. В это время она снялась с актерами Гонсало Варгасом и Джеймсом Бибери в пилотной серии триллера Russian Room.

Карьера


Наибольшую популярность артистка приобрела после выхода телесериала «Ранетки», где Янина Студилина сыграла Полину Зеленову.

«Потом в моей жизни появился сериал «Ранетки». Это была моя первая большая роль, по ней меня стали узнавать. И я окончательно решила, что хочу стать актрисой», — вспоминала в одном из интервью Студилина.

Спустя время Янина громко заявила о себе в триллере «Ясновидящая». Девушка появилась на экране практически голой. Несмотря на то, что роль снова была второстепенной, многие оценили талант начинающей актрисы. Интерес к своей персоне блондинка поддержала и с помощью откровенной фотосессии для журнала GQ.

Янина Студилина (Фото: кадр из сериала «Ранетки»)

Первой крупной киноролью Студилиной стала работа в фильме Федора Бондарчука «Сталинград», в котором Янина сыграла Машу.

Были и опасные моменты в карьере артистки. Например, на съемках сериала «Остров» в Доминиканской республике девушка расхаживала в одном купальнике на утесе. В этот момент подъехали местные жители на пикапах, в руках у которых были автоматы.

«Скажу честно, меня трясло от страха. Я даже решила, что никогда больше не буду сниматься в экзотических странах! Разве что в Москве, в павильонах «Мосфильма». На следующий день у нас появилась охрана. А скоро канал ТНТ принял решение — и я за это очень благодарна — перенести съемки на Сейшелы. Там уж точно безопасно — можно одной ночью ходить и ничего не случится. Если не считать ящериц, которые будут с тобой в душе мыться, и маленьких летающих тараканов», — рассказывала Янина.

Студилина также снялась в сериалах «Доктор Рихтер — 2», «Жизнь по вызову», «Бедный олигарх — 2», «Красная королева» и других.

В начале 2021 года актриса поучаствовала в проекте «Танцы со звездами». Ее партнером и наставником стал хореограф Денис Тагинцев. Спустя время она решила вновь появиться в амплуа танцовщицы, только теперь в проекте «Ледниковый период».

Личная жизнь Янины Студилиной


На заре карьеры кокетливой артистке приписывали множество романов, но достаточно быстро она развеяла все слухи и вышла замуж. Избранником Студилиной стал сын известного продюсера, Александра Роднянского*, Александр Роднянский-младший. В отличие от отца, он был далек от мира кино и преподавал экономику в Кэмбриджском университете.

Роднянский родился в Киеве, но в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию. Карьеру ученого сын кинорежиссера строил в Соединенных Штатах и Великобритании.

Брак Янины Студилиной и Александра Роднянского-младшего


Роман между Студилиной и Роднянским-младшим начался в 2008-м. Спустя год они поженились, но пышной свадьбы, о которой мечтала Янина, не случилось. Зато супруг показал ей жизнь во всей красе в разных странах.

Янина и Александр жили в США, в Англии и в Европе. Через восемь лет у них родилась дочь Анна. Но даже после материнства амбициозная актриса хотела строить карьеру. В Штатах Студилина снялась в пилотном триллере Russian Room. Параллельно она принимала предложения и в России.

Янина Студилина с дочкой (Фото: Инстаграм** @yanina_studilina)

«Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя», — делилась артистка.

Первое время Александр спокойно принимал желание жены строить карьеру, но со временем характер мужа дал о себе знать, и появилась ревность. Однако не это стало главной причиной разрыва. В 2019 году Роднянский-младший занял пост советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

После начала СВО в семье стали происходить жуткие ссоры. Янина хотела жить в Москве, а Александр работал на таком посту, что совмещать это было уже невозможно. К тому же тесть Студилиной, российский кинопродюсер Александр Роднянский*, отрекся от РФ. В результате актриса подала на развод. Вместе с дочкой звезда перебралась в Москву.

Янина Студилина после развода


По слухам, вскоре после развода у Янины закрутился новый роман. СМИ приписывали ей отношения с Владимиром Герасимовым.

Согласно словам артистки, первый неудачный опыт не отбил у нее желание строить личную жизнь.

«Мне хочется и белое платье, и детей. Просто ещё не время», — откровенничала она.

Нынешний предполагаемый возлюбленный Янины является депутатом и работает в компании «Лукойл». А его отец, Евгений Герасимов, народный артист РФ. Янина никак не комментирует слухи о новом романе. Но при этом регулярно заявляет, что необходимо разобраться со своим внутренним состоянием, прежде чем строить отношения.

Янина Студилина сейчас


Карьера Янины Студилиной после возвращения в Россию пошла в гору. Она впервые появилась на сцене театра, исполняя значимые роли — например, главная героиня в спектакле «Ночь нежна».

Янина Студилина (Фото: Инстаграм** @yanina_studilina)

Успешную карьеру девушке удается совмещать с материнством. Однако наладить отношения с экс-супругом пока не получается. Несмотря на все усилия Янины, бывший муж пока не идет на контакт, даже ради дочери.

Сегодня Янина продолжает играть в кино и театре. Она задействована в таких спектаклях, как «Ночь нежна», «Маленький принц» и «Человек-амфибия» и других.

Читайте также:

Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков

«У меня зависимость»: Волочкова откровенно рассказала о своих пристрастиях

«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов

**Запрещен в РФ
#сша
#россия
#кино
#работа
#вуз
#университет
#семья
#переезд
#жизнь
#свадьба
#родители
#город
#танцы
#развод
#брак
#страны
#звёзды
#таланты
#актриса
#отношения
#профессии
#съёмки
#артист
#сериал
#девушка
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв встретился с Общественным советом программы «Герои Подмосковья»
01 апреля 2025, 16:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с членами Общественного совета образовательной программы «Герои Подмосковья». Этот совет будет принимать решение о включении кандидатов из числа участников СВО в новую региональную программу.
Цель программы – подготовка компетентных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
«Мы запустили программу «Герои Подмосковья», чтобы те, кто возвращается из зоны спецоперации, могли найти себя. Вы знаете, что большой успех имела федеральная программа «Время Героев». Сейчас каждый регион создаёт свою. У нас сегодня уже зарегистрировано более 750 человек. Когда они уходили на СВО, было одно мировоззрение, и была профессия. Но вернувшись, многие понимают, что хочется реализоваться в чём-то более значимом. Наша программа – как раз про поиск того, что хочет человек», – пояснил Воробьёв.
Он добавил, что Фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и новая программа «Герои Подмосковья» ставят целью заботу и внимание к бойцам.
«В Общественном совете – очень много заслуженных, настоящих мужчин и очень добрых, смелых женщин со стержнем. Нам с вами важно рассказать ребятам о возможностях, которые открываются перед ними», – сказал глава региона.
Программа разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС. Очно-заочное годовое обучение стартует в сентябре. На каждом этапе за участниками закрепят персонального наставника из числа членов правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона. Они продолжат сопровождать их и после трудоустройства.

Присоединиться к программе «Герои Подмосковья» может любой демобилизовавшийся участник СВО с высшим образованием и управленческим опытом. Если военнослужащий сейчас находится в зоне спецоперации, у него есть возможность попасть в резерв для отложенного обучения.

С начала марта для участия в программе уже подано около 750 заявок, в том числе более 150 – от бойцов из других регионов. Приём продлится до конца апреля. Затем бойцов ждут тестирование и собеседование, по итогам которых в конце июня Общественный совет выберет тех, кто станет участником региональной программы.
«Важно, чтобы всё было прозрачно, чтобы каждый, кто пройдёт в финал конкурса, понимал, что отбор был справедливым. В том числе для этого был создан Общественный совет, в который вошли Герои России, действующие военнослужащие, общественники, представители РПЦ, депутаты, артисты и медики», – рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества», секретарь Общественного совета программы «Герои Подмосковья» Ольга Ермакова.
Один из членов Общественного совета новой образовательной программы – военкор телеканала НТВ из Истры Алексей Ивлиев. В прошлом году вместе с оператором он попал под обстрел украинской артиллерии под Горловкой. Оператор погиб, а журналист лишился руки. Сейчас Алексей вернулся к обычной жизни, продолжает работать, старается помогать бойцам, которые тоже пережили ампутацию.
«Такие программы безумно нужны, потому что многие ребята, которые приходят с передовой, растеряны. Кто-то был ранен, кто-то, как и я, лишился конечностей. Часто они не понимают, как вернуться к обычной жизни и очень рассчитывают на поддержку. Ребята должны чувствовать, что они здесь нужны, востребованы», – отметил Ивлиев.
«Герои Подмосковья» – продолжение президентской программы «Время Героев», благодаря которой многие бойцы прошли подготовку и были трудоустроены на должности управленцев по всей стране. В Общественный совет вошёл её участник майор Кирилл Лосунчуков. Во время обучения он проходил практику в подмосковном правительстве. Сейчас занимает должность замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО.
«После участия в программе «Время Героев» моя жизнь развернулась на 180 градусов. Военная служба тоже является государственной, но она отличается от гражданской. Тем не менее, мы и там, и здесь приносим пользу Отечеству. Ко мне обращаются многие знакомые бойцы, спрашивают, стоит ли подавать заявку. Я всем рекомендую попробовать и рассказываю о региональной программе «Герои Подмосковья», предлагаю стать ее участником, – поделился Кирилл.
Он напомнил, что при отборе в новую областную программу, как и в федеральную, учитывают достижения, управленческие навыки, результаты тестирования и собеседования.

По итогам обучения участникам предстоит сдать экзамены. Каждому предложат пройти стажировку в правительстве и органах местного самоуправления Московской области. Лучшие смогут устроиться на руководящую должность. В некоторых случаях боец может быть принят на работу до окончания обучения.

Президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, который тоже входит в Общественный совет, отметил, что важно поддержать бойцов, которые не попадут в образовательную программу.
«Помимо отбора кандидатов, одна из задач Общественного совета – помочь тем, кто подал заявку, но не прошёл в финал. Им также важно уделять внимание, чтобы они чувствовали поддержку. Возможно, будем привлекать их к военно-патриотической работе», – сказал Лысюк.
Также в Общественный совет программы «Герои Подмосковья» вошли: военный журналист, спецкор телеканала «Россия» Александр Сладков, военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий Даниил Безсонов, полковник, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Репин, исполнительный продюсер ВГТРК, вдова военного корреспондента «Известий» Семена Ерёмина из Балашихи Виктория Ерёмина, Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко, певица Юта и другие.
«Я как психолог езжу работать к бойцам, которые ещё выполняют свой долг. Часто у них возникает вопрос – а что мы будем делать потом? Эта программа самим своим существованием мотивирует их, даёт понять, что у них будет возможность научиться, попробовать, оценить свои шансы. Это уже огромная поддержка и помощь», – уверена президент благотворительного фонда содействия СВО «Наши – это мы», волонтёр-психолог Ольга Ржавцева.
Заявку на участие в образовательной программе «Герои Подмосковья» можно подать на сайте или направить по почте: 123592, А/Я № 89, «Герои Подмосковья».

Телефон – 8 (498) 602-00-26. Звонить можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв возглавил Общественный совет программы «Герои Подмосковья»

Для подмосковных участников СВО и их семей действует 75 мер поддержки

Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов
#подмосковье
#московская область
#сво
#спецоперация
#военные
#программа
#образование
#герои
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офис Зеленского готовится к выборам на Украине, пишут СМИ
Офис Зеленского готовится к выборам президента Украины
01 апреля 2025, 16:16

Владимир Зеленский

Офис Владимира Зеленского готовится к выборам президента Украины, пишут республиканские СМИ.
«По данным источников, (…) близких к Офису президента, подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась», — сказано в материале.

Журналисты подчеркнули, что украинские власти не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но исходят из того, что кризис урегулируется в этом году. Авторы публикации указали ключевой фигурой в подготовке к голосованию главу Минцифры Украины Михаила Федорова.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае прошлого года. Западные СМИ не раз задавали главе киевского режима вопрос о выборах, но тот переводил тему.

Читайте также:

На Западе напомнили Киеву о «великом договоре» с Россией

«Нежданчик от противника»: командир «Ахмата» Аид опубликовал видео из Курской области

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую могут отправить на СВО
#мир
#украина
#выборы
#война
#сво
#конфликт
#россия
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меньшова заявила, что уехавшие из-за СВО россияне не смогут жить с оставшимися в стране
Юлия Меньшова: уехавшие из-за СВО россияне не будут жить с теми, кто остался
01 апреля 2025, 15:48

Юлия Меньшова (Фото: Телеграм, @JuliaMenshovaJulia)

Уехавшие после начала специальной военной операции (СВО) российские граждане вряд ли будут жить с теми, кто остался в стране. Об этом сообщила актриса и телеведущая Юлия Меньшова KP.RU.
На вопрос корреспондента о том, стоит ли прощать уехавших россиян, Меньшова ответила, что ей не близко слово «прощать».

Телеведущая отметила, что ждала массовой эмиграции соотечественников, по её словам, они вряд ли когда-то вернутся в Россию.
«Предстоит ли нам жить вместе? Не думаю», — заявила она.
Читайте также:

Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО

«Абсолютно нормальный человек»: Следователь по делу Ефремова сделал заявление
#человек
#заявление
#сво
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе напомнили Киеву о «великом договоре» с Россией
FQ: Украина первой нарушила договоренности с РФ
01 апреля 2025, 15:30

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина нарушила «великий договор» с Россией о дружбе между странами, подписанный в мае 1997 года. Согласно документу, страны не должны создавать угрозы друг другу с использованием своих территорий. Об этом пишет издание Fatto Quotidiano. Отмечено, что это не единственное нарушенное Киевом соглашение.
«Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявил о возможности включения Украины в свой состав», — сказано в материале.

Автор добавил, что натовские военные учения на Украине — недружественный шаг, нарушающий договоренности республики с РФ. Владимир Зеленский часто заявлял о том, что Украину якобы должны принять в североальянс. Позиция России в свою очередь в том, что блок НАТО не должен расширяться на восток.

Читайте также:

Стало известно, сколько километров территории освободили ВС РФ в зоне СВО за март

В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ

«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате