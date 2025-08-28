Киев официально признал УПЦ связанной с Российской Православной Церковью
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести официально постановила, что каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) аффилирована с Русской Православной Церковью. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что УПЦ признали связанной с иностранной организацией, которая запрещена на территории России. Речь идёт об РПЦ.
Как пишет агентство, данное решение становится основанием для реализации полноценного запрета канонической церкви на Украине через судебные инстанции.
В госслужбе добавили, что такое решение продиктовано отказом главы УПЦ, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием от выполнения предписания о разрыве связей с РПЦ.
