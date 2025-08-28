Достижения.рф

Киев официально признал УПЦ связанной с Российской Православной Церковью

Фото: iStock/dimid_86

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести официально постановила, что каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) аффилирована с Русской Православной Церковью. Об этом говорится на сайте ведомства.



Отмечается, что УПЦ признали связанной с иностранной организацией, которая запрещена на территории России. Речь идёт об РПЦ.

Как пишет агентство, данное решение становится основанием для реализации полноценного запрета канонической церкви на Украине через судебные инстанции.

В госслужбе добавили, что такое решение продиктовано отказом главы УПЦ, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием от выполнения предписания о разрыве связей с РПЦ.

Анастасия Чинкова

