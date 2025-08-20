В Киево-Печерской лавре затеяли «дерусификацию» росписей Успенского собора

20 августа 2025, 23:59

Фото: Istock/Maria Paina

Исполняющая обязанности генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила о планах «дерусифицировать» росписи Успенского собора, удалив изображения руководителей Украинской православной церкви. По её словам, это позволит оставить только «исторические фигуры».





Светлана Котляревская объяснила, что с научно-архитектурной точки зрения нынешнее здание Успенского собора не является историческим, поскольку оригинальный храм был разрушен во время Второй мировой войны. Современное здание было восстановлено около 20 лет назад практически с нуля. В период восстановления, когда собор находился под управлением Украинской православной церкви, на росписях появились изображения её тогдашних руководителей, которых разместили рядом с историческими фигурами лавры.





«Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора», — подчеркнула Котляревская в интервью агентству «Укринформ».