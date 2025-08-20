В Киево-Печерской лавре затеяли «дерусификацию» росписей Успенского собора
Исполняющая обязанности генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила о планах «дерусифицировать» росписи Успенского собора, удалив изображения руководителей Украинской православной церкви. По её словам, это позволит оставить только «исторические фигуры».
Светлана Котляревская объяснила, что с научно-архитектурной точки зрения нынешнее здание Успенского собора не является историческим, поскольку оригинальный храм был разрушен во время Второй мировой войны. Современное здание было восстановлено около 20 лет назад практически с нуля. В период восстановления, когда собор находился под управлением Украинской православной церкви, на росписях появились изображения её тогдашних руководителей, которых разместили рядом с историческими фигурами лавры.
«Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора», — подчеркнула Котляревская в интервью агентству «Укринформ».Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния между украинскими властями и канонической Украинской православной церковью. Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ослаблении УПЦ, отметив, что более шести миллионов граждан страны являются её прихожанами.